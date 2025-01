OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft vervanger voor Kevin Denkey beet

Cercle Brugge zag Kevin Denkey onlangs vertrekken naar de MLS. Groen-zwart heeft nu een vervanger gevonden voor de spits.

Cercle Brugge heeft vrijdagmiddag zijn eerste winteraanwinst voorgesteld. Steve Ngoura heeft een contract getekend voor 3,5 seizoenen, met optie op een extra seizoen.

De 19-jarige Franse centrumspits komt over van Le Havre. Daar werd hij opgeleid en maakte hij ook zijn debuut als prof. In 33 wedstrijden voor de A-ploeg scoorde hij acht keer.

Ngoura reageerde zelf al even op zijn transfer. "Ik ben erg tevreden om voor Cercle Brugge te tekenen. Ik ben blij om de Belgische competitie te leren kennen en om bij Cercle nieuwe doelstellingen te gaan realiseren", vertelde hij op de website van de Vereniging.

"Cercle heeft me een mooi project voorgesteld dat me enorm veel zin geeft om mijn schouders onder te zetten en mezelf als aanvaller verder te ontwikkelen. Ik hoop om het vertrouwen dat Cercle in mij stelt snel te kunnen teruggeven op het veld", gaat hij verder.

Door een blessure aan de quadriceps is hij nog niet meteen inzetbaar. De Vereniging hoopt hem in februari te kunnen gebruiken. "Ik wil me nu vooral inwerken en zo snel mogelijk fit worden om het team op het veld maximaal te kunnen helpen."