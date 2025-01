Oud-Heverlee Leuven wil juridische risico's vermijden en vindt creatieve oplossing

Oud-Heverlee Leuven heeft een nieuwe sponsor voor op de voorkant van hun shirts. Door de recente wetswijzigingen die gokreclame op shirts verbieden, vervangt de websitebouwer one.com de goksponsor Star Casino.

Door de strengere regels rondom gokreclame in het voetbal, moesten veel clubs snel op zoek naar nieuwe sponsoren. Veel teams overwegen alternatieve routes zoals het gebruik van afgeleide namen of stichtingen om de wetgeving te omzeilen.

Maar Oud-Heverlee Leuven heeft een oplossing gevonden zonder juridische risico’s. De club heeft zich van dit proces afgezonderd en is trots op de overeenkomst met one.com.

Frédéric Van den Steen, CEO van Oud-Heverlee Leuven, gaf in aan dat het vinden van een partner zonder achterpoortjes een teken is van de goede aantrekkingskracht van de club. “We zijn erin geslaagd om niet te moeten zoeken naar een achterpoortje, en dat is een bewijs van de goede naam die de club heeft opgebouwd”, zei hij in Het Nieuwsblad.

De sponsorovereenkomst met one.com werd officieel van kracht in de laatste thuiswedstrijd voor het nieuwe jaar, waarin de club tegen Beerschot speelde. In dit duel was de websitebouwer al te zien op de boarding in het stadion. De eerste wedstrijd waarbij het nieuwe logo op de shirts van de spelers zal prijken, is de bekerwedstrijd tegen Club Brugge.

Hoewel het contract met one.com tot het einde van dit seizoen loopt, zijn er al gesprekken gaande over een mogelijke verlenging na het einde van het seizoen. De club is positief over het verdere verloop van de onderhandelingen, en er wordt gestreefd naar een langdurig partnerschap.