🎥 "De grootste ontmoeting tussen voetbal en Formule 1": Jérémy Doku en Max Verstappen maken er een onvergetelijke strijd van

"De snelste speler van Manchester City en de snelste coureur ter wereld." Zo presenteerde EA Sports zijn reclame met Jérémy Doku en Max Verstappen voor de spellen EA Sports FC 25 en F1 25.

Met het begin van het nieuwe sportjaar komt er ook een nieuwe videogame uit. Terwijl EA Sports FC 25, de populaire voetbalsimulatie voorheen bekend als FIFA, in september uitkwam, zal het spel F1 2025, dat zich richt op de Formule 1, in juni worden gelanceerd.

Ter gelegenheid hiervan heeft EA Sports, de ontwikkelaar van beide spellen, een reclamespot gemaakt met "de snelste speler van Manchester City en de snelste coureur ter wereld."

Verstappen en Doku, die beiden een sterke band hebben met België, gingen de uitdaging aan en kregen de kans om in elkaars wereld te stappen. Doku, die als de snelste speler van Manchester City wordt beschouwd, begon vol enthousiasme aan het Formule 1-spel. Verstappen, die al jarenlang de top van de motorsport bestormt, was meteen klaar voor de uitdaging in het voetbalspel.

“Jij mag racen in mijn wagen en ik zal dan jouw spits zijn", zei Verstappen met een knipoog tegen Doku. De Rode Duivel kreeg tijdens zijn Formule 1 spel een "rode kaart", wat leidde tot een diskwalificatie.

Zowel op EA FC 25 als op F1 2024, stonden Jérémy Doku en Max Verstappen tegenover elkaar om de twee spellen in de schijnwerpers te zetten.

Het was een leuke ontmoeting tussen een Rode Duivel en een geboren Nederlander in Hasselt. De moeder van Verstappen is Belgisch en heeft nog steeds een huis in Maaseik, in Limburg, aan de Belgisch-Nederlandse grens.