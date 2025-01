🎥 Vincent Kompany doet harten van Bayern-supporters sneller slaan: eerste training van 2025 zorgt voor ongekend succes

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München begon 2025 met een speciale training die voor het publiek werd geopend. Meer dan 2.000 fans kwamen naar het oefencentrum aan de Säbener Strasse om hun favoriete spelers en Vincent Kompany aan het werk te zien.

Voor het eerst in jaren besloot Bayern München deze winter niet naar het buitenland te gaan voor een trainingskamp. Dit kwam door de korte winterstop.

In plaats daarvan trainden de spelers gewoon in München. De eerste grote wedstrijd van het nieuwe jaar is tegen Borussia Mönchengladbach op 11 januari.

Vincent Kompany maakte meteen indruk op de eerste training van het jaar. Hij leidde de training streng maar betrokken, en na afloop nam hij de tijd om met fans op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen.

De druk op Kompany is groot, want Bayern wil zowel de Bundesliga als de Champions League winnen. Dit jaar wordt de finale van de Champions League in München gespeeld, dus Bayern wil ook daar een goede prestatie neerzetten.

Bayern begint 2025 met vier punten voorsprong op Bayer Leverkusen, de regerende kampioen. Na het breken van Bayern’s elfjarige dominantie willen ze in München weer bovenaan eindigen.