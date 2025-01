De impact van Vincent Kompany: coach klopt op tafel en overtuigt nukkige speler

Dankzij Vincent Kompany zal Mathys Tel deze winter niet vertrekken bij Bayern. De coach van Bayern heeft de Fransman kunnen overtuigen. Een opsteker voor de Duitse Rekordmeister én voor Kompany zelf.

Vincent Kompany heeft succesvolle eerste stappen gezet bij Bayern München. De Belgische coach staat aan kop in de Bundesliga en maakt nog steeds kans om de eerste ronde van de Champions League af te sluiten in de top-8. De voormalige coach van Anderlecht en Burnley moest bij zijn aankomst belangrijke keuzes maken om Bayern weer op de rails te krijgen.

Der Rekordmeister eindigde slechts als derde in het laatste Duitse kampioenschap. Dit seizoen maakt Vincent Kompany niet al te veel gebruik van Mathys Tel, de 19-jarige linkervleugelspeler uit Frankrijk die in 2022 voor 20 miljoen euro overkwam van Stade Rennais.

Vincent Kompany overtuigt Mathys Tel om bij Bayern München te blijven

Tel heeft tot op heden slechts 351 speelminuten in alle competities sinds het begin van het seizoen weten te verzamelen en is niet tevreden over zijn situatie. Een verhuur werd al weken besproken.

Echter heeft er nu een kentering plaatsgevonden. In Duitsland klinkt het nu dat Mathys Tel bij Bayern München zal blijven en niet verhuurd zal worden, vooral omdat Vincent Kompany hem heeft weten te overtuigen van zijn toekomstige rol binnen de Beierse selectie.

Een opluchting ook voor de sterke mannen binnen de club Max Eberl en Christoph Freund, die anders een aankoopoptie in de verhuur van de Fransman hadden moeten opnemen. Tel blijft dus bij Bayern en zou de komende weken meer speeltijd moeten krijgen.