Het eerste kaarsje van Ivan Leko bij Standard: onherkenbaar

Op 4 januari 2024 benoemde Standard Ivan Leko als de nieuwe coach. Een jaar later hangt er nog steeds mist boven Sclessin. Onder welk gesternte blaast de coach zijn eerste kaarsje uit?

Bij zijn ontslag op 31 december had Carl Hoefkens een nogal sombere jaarwisseling beleefd, te midden van de laatste teleurstellende prestaties van Standard onder zijn leiding. Het bestuur wilde duidelijkheid scheppen met het oog op de winterstage en benoemde Ivan Leko (die al twee maanden vrij was na zijn avontuur bij Hajduk Split) nauwelijks vijf dagen later.

De belofte van een diepgaande verandering: bij STVV, Club Brugge en Antwerp genoot de Kroatische coach niet bepaald de reputatie om compromissen te sluiten. Dus er kwam een flinke dosis vastberadenheid om een kern over te nemen die daar ernstig nood aan had.

Instabiliteit oplossen?

Na de stage in Spanje, met onder andere een gelijkspel 3-3 tegen Borussia Dortmund, leidde Leko zijn eerste officiële wedstrijd aan de zijlijn van de Rouches. Het werd een 0-1 nederlaag tegen KV Kortrijk (met een blunder van Zinho Vanheusden die Felipe Avenatti ten goede kwam en die Sclessin liever zou vergeten).

Van de elf spelers die die dag tegen de Kerels aantraden, stonden er slechts twee ook tegen Mechelen op het veld. Van de 19 spelers op het wedstrijdblad zijn er nog 8 bij de club (waarvan slechts vier door Leko als mogelijke basisplaatsers worden beschouwd, waarbij de twee doelmannen inbegrepen zijn).

Moeilijke cijfers

Een jaar later is de cijfermatige balans niet echt positief: van de 42 wedstrijden onder Leko heeft Standard er slechts 10 gewonnen (9 thuis), met 14 gelijke spelen en 18 nederlagen. 1,05 punt per wedstrijd behaald, minder dan Carl Hoefkens, die op 1,18 zat.

Bij zijn vertrek stond Standard op de negende plaats, negen punten verwijderd van de top 6 en twee punten boven de playdowns. Ironisch genoeg hebben de Luikenaars dit seizoen twee punten meer, maar staan ze tiende, praktisch op gelijke afstand van beide extremen.

De gemengde balans van Leko is uiteraard te verklaren door de onzekerheid die binnenskamers heerst, wat van invloed is op de transferperiode maar ook op de dagelijkse werking van de club. De Kroaat heeft waarschijnlijk meer moeten slikken dan ooit tevoren in zijn carrière. Hij heeft onlangs verklaard dat degenen die hem kennen zijn team niet meer zouden herkennen, verwijzend naar het zeer defensieve spel. Twaalf goals dit seizoen, 42 over 42 wedstrijden in het hele jaar 2024. Onherkenbaar.