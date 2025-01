OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt eerste versterking binnen en mikt op nog vijf nieuwkomers

KV Kortrijk heeft zijn eerste winterversterking binnen. De 21-jarige Senegalese defensieve middenvelder Mouhamed Gueye komt over van het Oostenrijkse Rapid Wien.

Gueye tekende een contract bij de West-Vlamingen tot en met juni 2028, waarmee de club zich direct versterkt voor de komende seizoenen. Met de komst van Gueye is het huiswerk van Kortrijk echter nog niet af. De club mikt namelijk op nog een vijftal versterkingen in deze wintermercato.

Mouhamed Gueye brengt veel potentieel met zich mee. De Senegalese middenvelder heeft zich in de Oostenrijkse competitie bewezen met zijn krachtige spel en verdedigende kwaliteiten.

Met Gueye als eerste versterking is KV Kortrijk nog niet klaar. De club is van plan om nog zo’n vijf nieuwe spelers aan de selectie toe te voegen in de komende weken. De club werkt achter de schermen hard aan de invulling van de wensen van trainer Yves Vanderhaeghe, het versterken van zwakkere posities en het verbeteren van het team voor het tweede deel van het seizoen.

Terwijl Kortrijk zich verder versterkt, neemt het ook afscheid van Takuro Kaneko, die na zes maanden het team verlaat. De Japanse winger heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar zijn thuisland en heeft zijn definitieve overstap naar Urawa Red Diamonds in de J1 League gemaakt.

Met de komst van Gueye en de plannen voor verdere versterkingen toont KV Kortrijk zijn ambitie voor de tweede seizoenshelft. De club wil zich versterken op verschillende fronten en de nodige stappen zetten om hun doelen in de competitie te bereiken.