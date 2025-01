Union SG pakt uit en neemt Belgische club over

Union Saint-Gilloise breidt haar invloed uit. KVW Zaventem uit de tweede provinciale, verandert zijn naam en wordt Union Zaventem, een satellietclub.

KVW Zaventem is dood, lang leve Union Zaventem! Dat bevestigde Piet Ockerman, schepen van Sport van de stad Zaventem, aan VRT, waarbij aangekondigd werd dat de lokale club een satellietclub van Union SG zou worden.

"Het zal een satellietclub worden van eersteklasser Union Sint-Gillis. Maar het blijft wel echt een Zaventemse club onder de naam Union Zaventem met een eigen bestuur en werking. Ze moeten zich ook net als de vorige club houden aan de regels die in Zaventem, een Vlaamse gemeente, gelden", klinkt het.

KVW Zaventem speelt in Vlaamse tweede provinciale, maar was tot in de Proximus League (1B) geraakt in het seizoen 2014/2015, voordat het uiteindelijk terugviel naar de amateurniveaus. Als gevolg van een fusie tussen KV Zaventem en KV Woluwe, is het echter een van de gevestigde clubs in de regio.

Het is nog afwachten hoe de samenwerking tussen Union Saint-Gilloise en Union Zaventem er in de komende jaren uit zal zien. Het uitlenen van spelers? Vriendschappelijke wedstrijden? Dat werd niet vermeld, maar zo ontwijkt KVW Zaventem een zeer ingewikkelde situatie.

In 2022 dreigde Voetbal Vlaanderen de club te schrappen vanwege onbetaalde schulden, en KVW Zaventem stond sindsdien onder toezicht.