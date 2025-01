Amateurclub dringend op zoek naar nieuwe trainer voor wedstrijd tegen STVV

Wezel Sport moet op zoek naar een nieuwe coach. Bjorn Beyens heeft besloten om de club te verlaten, nadat hij in overleg met het bestuur zijn ontslag indiende.

Bjorn Beyens werd in de zomer van 2023 hoofdcoach van Wezel Sport, nadat hij de B-ploeg had geleid en Wim Mennes was opgevolgd. Zijn tijd als coach was relatief kort.

Beyens besloot de club te verlaten uit liefde voor het team. Dit was volgens hem belangrijker dan zijn persoonlijke positie.

Na een vriendschappelijke wedstrijd besloot Beyens om zijn ontslag in te dienen. Hij gaf aan dat de club en het team boven zijn eigen belangen stonden en wilde zijn plek opgeven voor het welzijn van Wezel Sport. Het was een moeilijke keuze, maar volgens de club getuigt het van zijn grote betrokkenheid bij de club.

Hoewel het vertrek van Beyens een verlies is voor de club, respecteert Wezel Sport zijn beslissing. “We begrijpen zijn keuze en vinden het knap van hem dat hij zichzelf opzijzet voor de club”, aldus de club.

De club is nu op zoek naar een nieuwe coach die het team kan begeleiden. Het doel is om snel een vervanger te vinden zodat de ploeg zondag al kan rekenen op een nieuwe leiding tijdens de wedstrijd tegen STVV.