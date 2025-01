Overleeft hij ook deze klap? Philippe Clement krijgt alweer zware domper te verwerken

Net wanneer je denkt dat er beterschap was bij Rangers FC... Een gelijkspel en twee verloren punten tegen Hibernian zetten Philippe Clément opnieuw onder druk.

Slechts drie dagen geleden behaalde Rangers een zeer belangrijke overwinning om het jaar 2025 te beginnen. De eerste overwinning van Philippe Clement in een Old Firm Derby, en wat voor een. Het spel was goed, en het werd 3-0.

Men dacht dat Clement zijn hachje had gered, ook al stond Rangers nog steeds 11 punten achter op Celtic Glasgow in de Schotse eerste klasse. Maar er moest snel worden doorgeschakeld, want zondag stond er alweer een nieuwe wedstrijd op het programma, namelijk een uitwedstrijd tegen Hibernian, de nummer 7 van de Premiership.

En opnieuw lieten de troepen van Philippe Clement punten liggen, met een spectaculair 3-3 gelijkspel in Edinburgh. Nicolas Raskin stond opnieuw in de basis als aanvoerder, maar het was een andere Belg die in de schijnwerpers stond.

Bushiri scoort tegen Raskin

Terwijl een hattrick van Hamza Igamane de Rangers op 2-3 bracht, scoorde Rocky Bushiri (ex-Eupen) het derde doelpunt voor Hibernian in de 83e minuut, waardoor Clement en Raskin dus twee belangrijke punten misliepen. Bushiri speelt sinds 2022 bij Hibernian.

Celtic Glasgow ontvangt om 16.00 uur op zondag St Mirren en kan dus al twee van de drie verloren punten in de Old Firm terugwinnen. Drie stappen vooruit, twee stappen achteruit voor het Rangers van Clement, dat op dit tempo niet ver zal komen...