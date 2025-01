Anderlecht houdt adem in na nieuwe blessure voor Vertonghen: dit staat er vandaag gepland

Jan Vertonghen leek eindelijk terug op de goede weg na zijn blessure, maar dit weekend verscheen hij plots op krukken naast Erik Van Looy op de Masters of Madness. En dus is de vraag stilaan of we de recordinternational nog snel (of ooit) te zien gaan krijgen op een voetbalveld.

De rentree van Jan Vertonghen bij Anderlecht is opnieuw uitgesteld na een vervelende tegenslag. De 37-jarige verdediger, die zijn langdurige achillespeesproblemen eindelijk achter zich dacht te hebben, heeft nu een zware enkelblessure opgelopen tijdens de eerste training van het nieuwe jaar. Enkelblessure voor Jan Vertonghen De Belgische recordinternational leek in de winterstop eindelijk verlost te zijn van zijn fysieke problemen. Hij leek klaar om Anderlecht weer te helpen in de competitie, maar de blessure op de eerste training heeft de ploeg en de speler zelf een zware mentale klap bezorgd. Hij verscheen op krukken op de finaledag van Masters of Madness en kon daar niet spelen dankzij een enkelblessure, opgelopen op training. Maandag schade opmeten Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure is, en hoelang hij aan de kant staat. Hier en daar wordt gevreesd voor het einde van zijn carrière, maar daar is nog geen aanleiding toe op dit moment. "Onze kapitein Jan Vertonghen viel uit met een blessure op training. De eerste onderzoeken wijzen op een letsel aan de linkerenkel", aldus Anderlecht volgens VRT NWS in een statement. "Verdere onderzoeken moeten de ernst bevestigen." Die onderzoeken zouden gepland zijn voor maandag. Een scan moet uitwijzen hoe groot de schade is.