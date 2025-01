Beerschot komt met geweldig nieuws voor de supporters in aanloop naar de Antwerpse derby

Zondag wordt de Antwerpse derby gespeeld op het veld van Beerschot. De thuisploeg en vooral haar supporters hebben goed nieuws gekregen.

De Antwerpse derby zal zondag voor de tweede keer dit seizoen gespeeld worden, dit keer op het veld van Beerschot. De eerste eindigde in een 5-0 forfaitzege voor Antwerp nadat de wedstrijd werd stilgelegd door wangedrag van de bezoekende supporters.

De Bosuil zat wel goed vol, en dat zal deze keer ook zo zijn op het Kiel. De tickets voor tribunes 1, 3 en 4 werden al heel snel verkocht.

De club onderzocht samen met de ordediensten of het mogelijk was om tribune 2 ook te openen. Zo zouden er nog meer fans in het stadion kunnen.

En de club heeft maandag goed nieuws te horen gekregen, want de tribune mag open. Voor de geïnteresseerde fans: tickets zijn verkrijgbaar vanaf dinsdagochtend 10u op de ticketingwebsite van Beerschot.