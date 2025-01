'Twee voor de prijs van één? KV Mechelen slaat hard toe en haalt meerdere versterkingen in huis'

KV Mechelen gaat 2025 in op een achtste plaats, op amper drie punten van de top-6. Eindelijk eens play-off 1 spelen? Daar hopen ze op bij de Kakkers. En dus komen er deze winter een aantal versterkingen de rangen versterken.

Malinwa zou zijn oog hebben laten vallen op Stephen Welsh. Hij komt volgens Record Sport over van het Schotse Celtic. Welsh ligt er nog tot 2027 onder contract.

Welsh op komst naar Achter de Kazerne

Volgens Transfermarkt is hij op dit moment om en bij de 800.000 euro waard. Hij is vooral op zoek naar speelminuten en die kan Hasi hem geven. Het zou voorlopig om een huurovereenkomst gaan.

Of er ook een aankoopoptie in de deal opgenomen is, is niet duidelijk. Volgens de laatste berichten zou Welsh ondertussen onderweg zijn naar Mechelen en deze week zijn medische testen afleggen in Mechelen.

Ook Hammar op komst

Ondertussen is ook Fredrik Hammar, de middenvelder van Hammarby, dichter bij Mechelen dan ooit. De 23-jarige Zweed speelt sinds januari 2022 bij Hammarby. Daar speelde hij tot nu toe 59 wedstrijden.

De middenvelder had ook interesse van andere clubs, waaronder het Engelse Plymouth Argyle, maar hij zou nu alsnog voor Mechelen gekozen hebben. Ook die deal mag deze week verwacht worden en zal dan helemaal rond zijn. Wapens voor Besnik Hasi in de strijd om de top-6?