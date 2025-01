Vlak na zijn uitlatingen over de Rode Duivels: Ancelotti komt met opmerkelijk nieuws over Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft recent nog het nieuws gehaald met opvallende uitlatingen over de Rode Duivels. Bij Real Madrid geven ze hem een wedstrijd rust.

In een recent interview kwam Courtois met enkele opvallende verklaringen voor de dag. Vanuit Belgische ooghoek viel vooral op dat hij zei graag het WK te spelen met de Rode Duivels. Daarnaast uitte hij zich ook over de te drukke speelkalender voor de topvoetballers. Misschien is het ook daarom dat ze bij Real Madrid beslist hebben om hem niet te laten spelen in de beker.

Voor de Koninklijke staat vanavond de verplaatsing naar Deportiva Minera op het programma in het kader van de zestiende finales van de Copa del Rey. Thibaut Courtois zal in deze bekermatch niet in actie komen. Hij zal zelfs niet aanwezig zijn in het stadion en niet op het wedstrijdblad verschijnen. Dat vertelde Carlo Ancelotti volgens Belga.

Courtois reist niet mee voor bekermatch

"Courtois en Rüdiger reizen niet mee, voor het overige is iedereen speelklaar", zo schetste de coach van Real Madrid de situatie van zijn spelerskern. "We hebben nog maar pas een wedstrijd gespeeld en sommige spelers zullen moe zijn. Ik wil dan ook deze kans grijpen om minuten te geven aan andere jongens", laat de Italiaan blijken dat hij wil roteren.

Courtois zal mogelijk tevreden zijn dat zijn eigen club op zijn minst luistert naar zijn grieven omtrent het krijgen van rust. Later deze week volgen er potentieel weer twee wedstrijden, met de halve finale en eventueel ook de finale van de Supercopa. Onze landgenoot krijgt dus nog voldoende gelegenheid om te spelen, in afwachting van het hervatten van La Liga.

Courtois miste twee maanden amper een duel

Sinds hij in november 2024 hersteld geraakte van een blessure aan de adductoren speelde Courtois bijna alles. In alle competities samen stond hij dit seizoen in 21 wedstrijden onder de lat bij Real.