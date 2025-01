Moet Malinwa binnenkort afscheid nemen van sterkhouder? Topclub die kampt met defensieve problemen toont interesse

RSC Anderlecht blijft actief op zoek naar versterking in de defensie. De Brusselse club heeft zijn oog laten vallen op Ahmed Touba, de 26-jarige centrale verdediger die momenteel door KV Mechelen wordt gehuurd van het Turkse Basaksehir.

Touba heeft zich dit seizoen ontpopt tot een van de sterkhouders van KV Mechelen. Hij speelt voornamelijk centraal in de verdediging, maar kan ook uit de voeten als linkerflankverdediger in een driemansdefensie.

De Belgisch-Algerijnse verdediger genoot een deel van zijn opleiding bij Club Brugge, waar hij in 2017 ook zijn debuut maakte in het A-elftal. Na zijn passage bij blauw-zwart volgden avonturen in Nederland en Turkije, waar hij tekende bij Basaksehir.

KV Mechelen huurt Touba dit seizoen van Basaksehir en heeft in de huurovereenkomst een aankoopoptie van 800.000 euro opgenomen. Hoewel Anderlecht interesse toont, zal KVM niet zomaar akkoord gaan met een vertrek van hun verdediger.



Onder trainer Besnik Hasi is Touba een sleutelfiguur geworden in de defensie van KV Mechelen. Zijn prestaties hebben ervoor gezorgd dat de ploeg defensieve stabiliteit heeft en meedraait bovenaan in het klassement.

De interesse van Anderlecht betekent mogelijk dat KV Mechelen in de komende weken misschien op zoek moet gaan naar een verdediger. Voor paars-wit zou zijn komst een welkome versterking zijn, gezien met het uitvallen van Vertonghen en de mogelijke transfer van Zanka de behoefte aan defensieve stabiliteit noodzakelijk is.