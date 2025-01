OH Leuven lonkt naar recordtransfer: middenvelder op weg naar Franse topclub

OH Leuven lijkt zich op te maken voor een recordtransfer. De 19-jarige middenvelder Ezechiel Banzuzi staat nadrukkelijk in de belangstelling van AS Monaco, dat bereid zou zijn om tot 13 miljoen euro, inclusief bonussen, op tafel te leggen.

AS Monaco zou de beste papieren hebben om de talentvolle middenvelder binnen te halen. Volgens Voetbal International heeft Banzuzi al een persoonlijk akkoord met de Monegasken. Banzuzi, die in de zomer van 2023 door OHL werd overgenomen van NAC Breda, maakte het afgelopen halfjaar indruk in de Jupiler Pro League. In totaal speelde hij al 61 wedstrijden voor OHL, waarin hij vijf keer scoorde en evenveel assists gaf. Hoewel AS Monaco op poleposition staat, is de transfer allerminst zeker. Vanuit Engeland zouden zowel Leicester City als West Ham United interesse tonen in de Nederlandse jeugdinternational. Als de transfer doorgaat, wordt het een historische deal voor OH Leuven. De transfersom van 13 miljoen euro zou de duurste uitgaande transfer ooit zijn voor de Leuvenaars. Bij AS Monaco zou een langdurig contract klaarliggen voor Banzuzi, dat hem tot 2030 aan de club zou binden. De Franse topclub ziet in de middenvelder een waardevolle versterking voor de toekomst.