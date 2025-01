🎥 Nieuwste aanwinst van paars-wit reageert voor het eerst op 'droomtransfer': "Ze geloofden in me toen niemand anders dat deed, de verantwoordelijkheid is groot"

César Huerta is geland en heeft voor het eerst gereageerd over zijn overstap naar Anderlecht. De Mexicaan verklaart dat de interesse van paars-wit hem motiveerde om de stap richting Europa te maken.

Huerta voelde zich vanaf het eerste moment welkom bij Anderlecht. "De mensen van Anderlecht zagen me live aan het werk en nodigden me uit om hun faciliteiten te komen bekijken. Ze lieten me vanaf het begin voelen dat ze echt in me geïnteresseerd waren", vertelde de Mexicaan.

Het verlaten van Pumas voor een nieuwe uitdaging in Europa was geen gemakkelijke beslissing voor de Mexicaan. "Ik ben Pumas ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor me hebben gedaan. Ze geloofden in me toen niemand anders dat deed", zei Huerta met veel respect voor zijn vorige werkgever.

Huerta ziet zijn overstap naar Anderlecht als een kans om de Mexicaanse voetbaldroom in Europa waar te maken. "Ik voel geen druk, maar wel een grote verantwoordelijkheid", legde hij uit.

Hoewel de uitdaging groot is, erkent Huerta dat de overgang naar België een grote verandering is. "Van voetballen in de warme zon ga ik nu naar het koude België."

"Als Mexicaanse spelers slagen in Europa, kunnen ze deuren openen voor de volgende generatie." Het avontuur bij Anderlecht is een belangrijk moment in zijn jonge carrière, en hij kijkt er alvast nar uit om zich verder te ontwikkelen in Europa.