De 'Grote Drie' kunnen herenigd worden! Neymar spreekt over stunttransfer van het jaar

De Braziliaanse aanvaller Neymar heeft de mogelijkheid besproken om weer samen te spelen met zijn voormalige Barcelona-teamgenoten Lionel Messi en Luis Suárez bij Inter Miami in de Major League Soccer (MLS).

Momenteel onder contract bij Al Hilal in Saoedi-Arabië, gaf Neymar aan dat "voetbal vol verrassingen zit" toen hem gevraagd werd of hij een terugkeer naar zijn oude vrienden in de toekomst zou overwegen.

Op 32-jarige leeftijd heeft Neymar het moeilijk sinds zijn aankomst bij Al Hilal, vanwege terugkerende blessures. Zijn transfer naar de Saudi Pro League werd gekarakteriseerd door een ernstige blessure aan zijn voorste kruisband, die hij opliep terwijl hij speelde voor de Braziliaanse nationale ploeg.

Tal van kleine en grotere blessures volgden. Desondanks lijkt Neymar zijn toekomst niet uit het oog te verliezen en sluit hij de mogelijkheid van een nieuw hoofdstuk in zijn carrière niet uit.

"Het zou geweldig zijn om weer met Messi en Suárez te spelen", zei Neymar in een interview met CNN Sport. "Het zijn mijn vrienden en we blijven contact houden. Het zou heel interessant zijn om dat trio weer op te starten."

Die opmerkingen laten zien dat de Braziliaan de mogelijkheid overweegt om naar Inter Miami te gaan, waar Messi en Suárez onlangs hun partnerschap op het veld hebben hervat. In december 2023 leidde het duo Miami naar het winnen van de MLS Supporters Shield in 2024.

De kans dat we dit legendarische trio opnieuw in de MLS zien lijkt steeds realistischer, vooral na de indrukwekkende prestaties van Messi en Suárez in Miami. Het duo vestigde een nieuw record voor het aantal punten in een seizoen en versterkte de aantrekkingskracht van de MLS. Nu Neymar opnieuw spreekt over de mogelijkheid om samen te spelen met zijn oude partners, beginnen de fans te dromen van een terugkeer van dit iconische trio.

Neymar sprak ook over zijn ambities voor het Wereldkampioenschap van 2026, waarin hij verklaarde alles te doen wat hij kan om eraan deel te nemen. "Ik ga mijn best doen", zei hij. "Ik weet dat het mijn laatste Wereldbeker zal zijn, mijn laatste kans."