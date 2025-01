Gaat Anderlecht pokeren of niet? 'Dit zijn de details over de aankoopoptie van paars-wit voor Leander Dendoncker en... dit is het plan van Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! RSC Anderlecht pakte afgelopen zomer groots uit met de terugkeer van Leander Dendoncker. De middenvelder kon echter nog niet overtuigen. Is zijn avontuur deze zomer al voorbij? Of heeft paars-wit andere plannen? RSC Anderlecht huurt Leander Dendoncker tot het einde van het seizoen van Aston Villa. In theorie keert de 29-jarige middenvelder komende zomer terug naar Birmingham, maar paars-wit heeft een aankoopoptie. De Belgische recordkampioen kan Dendoncker definitief in huis halen voor zeven miljoen euro. Die som moet niet ineens opgehoest worden, maar kan betaald worden in twee gelijke schijven. Het Nieuwsblad weet dat de kans héél klein is dat dat ook effectief zal gebeuren. Ook het paars-witte management is van mening dat Dendoncker niet heeft gebracht wat van hem verwacht mag worden. Al wil dat niet zeggen dat er een streep mag getrokken worden onder de terugkeer van Dendoncker naar Anderlecht. Ook bij Aston Villa heeft de 32-voudig Rode Duivel geen toekomst meer. Heeft Leander Dendoncker nog een toekomst bij RSC Anderlecht? Het contract van Dendoncker in Birmingham loopt nog tot medio 2026. Keert hij deze zomer terug naar Aston Villa? Ja. Bestaat de kans dat Dendoncker eind augustus voor een koopje kan opgepikt worden? Zeker en vast wel.



