Het is niet het seizoen van Jan Vertonghen: verdediger krijgt alweer zwaar verdict te horen over enkelblessure

Jan Vertonghen zal door een nieuwe enkelblessure opnieuw meerdere weken niet inzetbaar zijn. Dat bevestigde coach David Hubert op de persconferentie voor de bekerwedstrijd tegen Beerschot.

De blessure van Vertonghen gebeurde tijdens de eerste training van het nieuwe jaar. Hij verzwikte zijn 'slechte' enkel, dezelfde die hem eerder al langdurig aan de kant hield.

Volgens de medische staf van Anderlecht zal hij nu zes tot acht weken moeten revalideren, wat betekent dat hij pas eind februari opnieuw in actie kan komen. Een zware domper voor de 37-jarige recordinternational, die al sinds augustus geen officiële wedstrijd meer speelde.

Ook vorig seizoen kampte hij al met blessureleed aan dezelfde enkel. Zijn langdurige afwezigheid is niet alleen een tegenslag voor hem persoonlijk, maar ook voor Anderlecht, dat nood heeft aan defensieve stabiliteit.

De blessure van Vertonghen maakt de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger voor Anderlecht extra dringend. Het team, dat dit seizoen wisselvallig presteert, kan een ervaren kracht achterin goed gebruiken.

Terugkeer Stroeykens

Naast de teleurstellende update over Vertonghen was er gelukkig ook positief nieuws uit de ziekenboeg. Mario Stroeykens, die begin december de ligamenten van zijn rechterenkel scheurde, is terug op het trainingsveld.