OPVALLEND: Belgische transfermarkt ging pas dinsdag open, terwijl andere landen al langer transfers mogen doen - Dit is dé reden

De transfermarkt is in de meeste landen al geopend sinds één januari, maar dat was voor België niet het geval. De Belgische clubs kunnen hun transfers sinds dinsdag afronden. Maar wat is de reden daarachter?

De Belgische transfermarkt is geopend sinds… dinsdag. En dat is opvallend. In pakweg Engeland, Duitsland en Frankrijk ging de mercato open op één januari. Spanje, Nederland en Italië volgden een dag later.

De reden voor de late opening van de Belgische transfermarkt is te verklaren via de FIFA-reglementen. De wereldvoetbalbond heeft een limiet gezet op het totaal aantal weken dat de mercato in totaal geopend mag zijn.

In totaal is er ruimte voor zestien weken. Voor de duidelijkheid: het gaat dus over de zomer- en wintermercato samen. De nationale bonden hebben zelf de keuze hoe die weken precies worden verdeeld.

België koos afgelopen zomer voor een lange mercato. De transfermarkt was open van vijftien juni tot en met zes september. Ter vergelijking: de meeste andere Europese landen sloten de deuren al enkele dagen vroeger.

Zijn de Belgische clubs in het nadeel door deze transferregeling?

De keuze van afgelopen zomer is de reden waarom de wintermercato in België iets later opent dan elders. Een nadeel voor de Belgische clubs? Helemaal niet. Onze profclubs moesten niet wachten om transfers te doen. Enkel om die spelers te registreren.