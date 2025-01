Patro Eisden komt met heugelijk nieuws en volgt het voorbeeld van Rik Verheye & Sam Kerkhofs

Voetbalclub Patro Eisden heeft groot nieuws voor haar fans. In 2025 krijgt de club een achtdelige docureeks genaamd 'Het Patronaat'.

De serie volgt prominente figuren binnen de club en biedt kijkers een unieke blik achter de schermen van de geliefde Limburgse club, die al sinds 1942 actief is. De docureeks, die in samenwerking met TV Limburg wordt gemaakt, biedt een kijkje in het leven van de club vandaag de dag.

De opkomst van ‘Het Patronaat’ komt op het juiste moment, aangezien de populariteit van sportdocumentaires blijft groeien. In dit opzicht volgt de docureeks het voorbeeld van ‘De Spor’, een succesvolle onlinedocureeks die al langer op GoPlay te zien is.

Deze serie volgt het verhaal van Rik Verheye en Sam Kerkhofs, de trotse voorzitters van Sporting Hasselt. Het succes van ‘De Spor’ heeft de weg geopende om hun verhalen te delen.

De docureeks van Patro zal in vier maanden tijd een aantal belangrijke figuren binnen de club volgen en biedt de fans de kans om hun club vanuit een ander perspectief te leren kennen. Het idee van ‘Het Patronaat’ is niet alleen om de nostalgie van het verleden vast te leggen, maar ook om te laten zien hoe de club zich vandaag de dag ontwikkelt.

Op 15 januari zal de officiële lancering van ‘Het Patronaat’ plaatsvinden, waar de fans hun eerste blik kunnen werpen op deze spannende nieuwe docu. Benieuwd of het een even groot succes zal worden als 'De Spor'.