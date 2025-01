Van 'geen talent' naar Standard: de indrukwekkende opmars van Andréas Houtondji

Standard heeft zijn tweede aanwinst binnen: Andréas Houtondji, die wordt uitgeleend door Burnley. Een aanvaller die tijdens zijn jeugd nooit had verwacht zo'n parcours te kunnen afleggen.

Andréas Houtondji is niet bepaald wat men een ruwe diamant of een natuurtalent zou noemen tenminste, zo omschrijft de nieuwe aanvaller van Standard zichzelf niet. Tot zijn vijftiende speelde hij in het District, het equivalent van de Belgische Provinciale (Franse D9).

"Ik was rampzalig. De waarheid is dat ik geen enkel talent heb", zei hij op 19-jarige leeftijd in een interview met Sportacaen.fr na zijn debuut in de Ligue 2 voor Caen. Aangekomen bij Caen in 2019, begon hij in de National 3 (D5) met de U19 en ook daar was hij streng voor zichzelf: "Ik was een van de slechtsten, maar coach Fabrice Vandeputte liet me niet vallen en heeft me later gelanceerd in de Ligue 2."

Weinig speeltijd bij Burnley

Zoals te begrijpen is, had Houtondji tijd nodig om door te breken, in de Ligue 2 en elders. Dit gebeurde via verschillende uitleenbeurten, tot een veelbelovende helft van het seizoen in de National bij US Orléans (15 wedstrijden, 6 doelpunten) in 2022-2023. Dit legde de weg vrij voor zijn definitieve doorbraak in het daaropvolgende seizoen.

In het seizoen 2023-2024, opnieuw op huurbasis, liet Andréas Houtondji zien wat hij waard is. Onder de kleuren van Rodez scoorde hij maar liefst 14 doelpunten in 34 wedstrijden in de Ligue 2. Toen hij afgelopen zomer terugkeerde naar Caen, hoopte de club hem te overtuigen om te blijven. Maar Houtondji had andere plannen: met een bod van 4 miljoen euro trok Burnley aan het langste eind, en de Beninese international verhuisde naar de Championship. Zijn aankondiging bij Burnley kwam zelfs met een stijlvolle video.

Bij Burnley dat vecht om promotie, kwam Houtondji nauwelijks aan spelen toe. De voormalige speler van Caen begon slechts twee keer in de basis en speelde in totaal negen wedstrijden in de Championship, zonder daarbij het net te vinden. Zijn prestaties waren verre van overtuigend.

Sinds november 2024 kreeg Houtondji minder dan 20 speelminuten. Het werd duidelijk dat hij elders zijn kansen moest grijpen. Ondanks zijn tegenvallende avontuur bij Burnley blijft Houtondji vastberaden om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Bij Standard hoopt hij in de tweede seizoenshelft weer belangrijk te worden en zijn talent te bewijzen.

Beninese international

Het is moeilijk voor te stellen dat de jonge Houtondji, ooit omschreven als "onervaren en talentloos" in de regionale jeugdcompetities, zou uitgroeien tot een volwaardige international voor Benin. Toch heeft hij inmiddels 12 interlands gespeeld voor het land van zijn vader. Zijn doorbraak op internationaal niveau kwam in 2023, toen hij op 20-jarige leeftijd zijn debuut maakte voor de Cheetahs.

Onlangs, in oktober 2024, scoorde Houtondji zijn eerste twee doelpunten voor Benin in de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup 2025.

Dromen van het WK 2026

Benin droomt van deelname aan het WK 2026, maar het wordt geen eenvoudige opgave. Na vier kwalificatiewedstrijden staan de Cheetahs gelijk met Zuid-Afrika en Rwanda (ieder 7 punten), terwijl Nigeria verrassend genoeg op slechts 3 punten blijft steken.