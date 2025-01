Mechelaar heeft begrepen wat er moet gebeuren om play-off 1 eindelijk eens te halen: "Wat dat betreft sta ik op nummer 1 binnen de ploeg"

KV Mechelen sloot 2024 af op een achtste plaats, op drie punten van de top-6. Het zou in 2025 graag voor de eerste keer in de geschiedenis play-off 1 willen spelen. Dan weet het ook meteen wat het de komende weken zal moeten doen.

KV Mechelen deed het dit seizoen al behoorlijk met 27 punten en zeker thuis hebben ze al leuke dingen laten zien met 18 punten en enkel nederlagen tegen Anderlecht en Club Brugge.

Vier goals, vier assists

Als ze in 2025 de top-6 willen halen, dan zullen ze in de komende tien wedstrijden met vier thuismatchen en zes uitmatchen ook op verplaatsing moeten gaan sprokkelen. Te beginnen zondag op bezoek bij Cercle Brugge, het nummer dertien uit de competitie op dit moment.

"Als play-off 1 halen je ambitie is, moet je ook op verplaatsing kunnen winnen”, is Patrick Pflücke meteen duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Ik blijf erbij: we hebben de kwaliteiten om tegen iedereen punten te pakken."

Punten pakken op verplaatsing

“Iedereen weet dat we Achter de Kazerne, met onze supporters achter ons, beter zijn. Maar als je play-off 1 wil halen, moet je ook uitwedstrijden kunnen winnen. En ik geloof dat dat kan.”

En ook Pflücke zelf zal met zijn vier goals en vier assists tot dusver mogelijk van belang moeten zijn voor Malinwa. "Ik denk dat ik tot nu toe een goed seizoen gespeeld heb. Qua statistieken sta ik op nummer één binnen de ploeg", aldus de 28-jarige Duitser. Hij wil het Besnik Hasi zo moeilijk mogelijk maken qua keuzes op zijn positie.