Olivier Deschacht spreekt klare taal: "Ja, Anderlecht is in de fout gegaan"

4219

Anderlecht kwam dit seizoen al in de problemen, omdat de spoeling achteraan flinterdun is. Volgens Olivier Deschacht maakte paars-wit een fout in de zomer.

Anderlecht haalde afgelopen zomer Jan-Carlo Simic en Zanka, om voor versterking te zorgen centraal achterin. Maar dat bleek niet genoeg. Door de blessure van Jan Vertonghen waren zij dan de twee enige centrale verdedigers. Als er dan iets scheelde met een van de twee, moest Dendoncker of Leoni redding brengen, wat niet optimaal was. Volgens Olivier Deschacht ging paars-wit in de fout door met slechts drie centrale verdedigers te beginnen aan het seizoen. "Absoluut, maar dat heeft niets te maken met de blessuregevoeligheid van Vertonghen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Als Anderlecht zijnde moet je op elke plek dubbele bezetting hebben, zeker als je Europees speelt. In mijn carrière had ik ook altijd een bijna evenwaardige concurrent op de linksachter. Ze moeten deze transfermercato dus zeker twee centrale verdedigers gaan halen, zelfs als Vertonghen opnieuw fit is." "Je hebt gewoon vier centrale verdedigers nodig. Dus ja, Anderlecht is in de fout gegaan door het seizoen te beginnen met maar drie centrale verdedigers", besluit hij.