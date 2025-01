'Anderlecht mikt op snelle komst van Braziliaanse verdediger'

Als er iets is dat Anderlecht nodig heeft, dan zijn het wel verdedigers. Er zou nu ook een Braziliaan in beeld zijn in het Lotto Park.

Anderlecht heeft dringend nood aan defensieve versterking. Olivier Renard kijkt daarvoor zelfs naar rechtsvoetige profielen om in januari binnen te halen. De Franse sportkrant L’Equipe meldt vandaag dat RSC Anderlecht mikt op de 26-jarige Braziliaan Adryelson van Olympique Lyon in Frankrijk. Hij zou door Anderlecht geleend worden tot het einde van het seizoen, maar in de deal zou ook een aankoopoptie van 5 miljoen euro opgenomen worden. De verdediger ligt bij zijn Franse werkgever nog tot 2028 onder contract. Tot eind 2024 werd hij uitgeleend aan Botafogo, een zusterclub van Lyon. Bij Lyon houdt John Textor de touwtjes in handen. Hij is in ons land ook de eigenaar van tweedeklasser RWD Molenbeek. Bij Anderlecht zelf was de naam van Adryelson nog niet te horen.