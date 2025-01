Heel wat voormalige spelers van KMSK Deinze zijn nog vrij: deze namen kunnen nog een kans zijn om te grijpen voor clubs in de Pro League

Een maand na het faillissement van KMSK Deinze heeft een goed deel van de A-kern al een nieuwe uitdaging gevonden. Dit geldt echter nog niet voor iedereen, al zouden sommigen nog mooie kansen kunnen bieden aan clubs in 1B of zelfs 1A.

In december 2024 werd de Challenger Pro League opgeschud door het faillissement van KMSK Deinze. Hoewel er aan het einde van het seizoen een degradant minder is, omdat de club een van die twee plekken inneemt nu, hebben verschillende ploegen de punten van hun overwinning tegen Deinze verloren en zagen ze de rode zone dichterbij komen.

Alle spelers van de club konden op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het merendeel heeft onderutssen al een nieuwe club gevonden, terwijl anderen nog op zoek zijn. Wie zou nog een goede deal kunnen zijn voor een team in 1B, of zelfs 1A?

Een twintigtal spelers hebben al een nieuwe club gevonden

Ongeveer een maand na het faillissement kunnen we allereerst vaststellen dat twintig spelers al een nieuwe bestemming hebben gevonden. Een van hen heeft getekend bij een Waalse club: Christophe Janssens (Francs-Borains).

Anderen zijn naar een andere Nederlandstalige clubs in de Challenger Pro League getrokken, zoals Jellert Van Landschoot (Patro Eisden), Lennart Mertens (Beveren), Denis Prychynenko en Simon Vervacke (Lokeren), Yanis Musuayi (Club NXT) en Laurent Lemoine (Zulte-Waregem). Alessio Staelens heeft daarentegen getekend bij Roeselare. Hij zal een toekomstige tegenstander zijn van zijn voormalige teamgenoot Jannes Vansteenkiste, die naar Gullegem is vertrokken in dezelfde reeks.

Somiggen zijn zelfs in het buitenland terechtgekomen. Téo Quintero is bij Sparta Rotterdam, Marsellino Ferdinan is naar Oxford gegaan, Liridon Balaj zit in Albanië, Ilhan Fandi in Thailand, Souleymane Anne in Qatar, Dries Arfaoui bij Club Africain in Tunesië, Victor Alvarez in L'Hospitalet in Spanje, en Ayman Kassimi in Maastricht.

Ondanks al deze transfers zijn er nog steeds enkele zeer interessante mogelijkheden. Spelers, vaak bekende gezichten op de Belgische velden, die nog wachten op het juiste aanbod om hun carrière nieuw leven in te blazen.

Hendrickx, Daci, Dierckx of Dutoit: er is nog steeds kwaliteit om op te pikken

Dan wordt er bijvoorbeeld gedacht aan Gaëtan Hendrickx, de voormalige kapitein, die onlangs bij SudInfo verklaarde dat een eerste buitenlandse ervaring hem zou aanspreken, maar niet onder alle omstandigheden. Hendrickx speelde in de Jupiler Pro League gedurende zijn hele carrière voordat hij bij Deinze terechtkwam. Hij zou nog van waarde kunnen zijn voor bepaalde clubs in de JPL.

Dit geldt ook voor Erdon Daci. De centrumspits, die eerder bij Konyaspor, Westerlo en SK Beveren speelde, liet mooie al dingen zien. Ook Guillaume De Schryver (ex-Cercle, Westerlo, Lierse) is nog steeds beschikbaar.

Eerste doelman Nacho Miras is ook nog steeds beschikbaar, net als Thibaut Van Acker, Tuur Dierckx, Mamadou Koné, Steve De Ridder, en ook William Dutoit, een 36-jarige doelman die indruk maakte bij Sint-Truiden en Oostende.

Er liggen dus nog kansen om te grijpen. Toch merkte Frédéric Taquin, coach van RAAL, enkele weken geleden op dat voormalige spelers van Deinze vaak onbetaalbaar zijn geworden voor andere Belgische clubs. Dit komt door de hoge salarissen die Deinze hen bood vóór het faillissement van de club.