KAA Gent-coach Wouter Vrancken heeft ingegrepen: "Dat kan je niet maken als je play-off 1 wil halen"

KAA Gent sloot zijn jaar niet op de gehoopte manier af. De Buffalo's gingen in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Union SG. Er volgden gesprekken op stage.

De eerste seizoenshelft is niet altijd even vlot verlopen voor KAA Gent. Vooral de 1-0 nederlaag tegen Larne in de Conference League kwam hard aan bij de groep.

Nadien volgde een 0-1 zege tegen Standard, maar vlak voor het nieuwe jaar van start ging verloren de Buffalo's met 1-3 van Union SG, in eigen huis. Coach Wouter Vrancken heeft op stage ingegrepen.

"Tijdens de stage in Spanje hebben we veel individuele gesprekken gehad", onthulde hij bij Het Laatste Nieuws. "Elke speler is aan de beurt geweest. We spraken over technisch-tactische zaken, maar ook hun fysieke parameters."

"We hebben de spelers werkpunten laten zien. Hier en daar hebben we de puntjes op de ‘i’ gezet. De focus op de stage was goed en ik zag veel drive, maar nu moeten de spelers dat ook in de wedstrijden laten zien. Daar komt alles op neer", gaat hij verder. Vrancken komt nog eens terug op de partij tegen Union.

"De nederlaag net voor Nieuwjaar tegen Union heeft de spelers met de neus op de feiten gedrukt dat het beter moet. In de hele heenronde kenden we te veel ups en downs. Er was te veel concentratieverlies. De winnaarsmentaliteit was niet altijd aanwezig. Dat kan je niet maken als je play-off 1 wil halen", besluit hij.