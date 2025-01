Kleine broer van Leander Dedoncker - opgeleid bij Club Brugge - doet opmerkelijke onthulling na hartkwaal: "Ik ging net voor Anderlecht tekenen"

Lars Dendoncker (23), de jongere broer van Anderlecht-speler Leander Dendoncker, moest in 2022 abrupt stoppen met zijn veelbelovende voetbalcarrière. Bij een medische test, net voor hij zou tekenen bij de RSCA Futures, werd een ernstige hartkwaal vastgesteld.

Het was een mokerslag voor de verdediger, die sindsdien zijn leven volledig heeft moeten omgooien. “Ik voel me nu pas klaar om mijn verhaal te delen", vertelt Lars in Het Nieuwsblad. “Ik stond op het punt om bij de RSCA Futures te tekenen."

"Met coach Robin Veldman en sportief directeur Peter Verbeke had ik besproken hoe mijn profiel van meer dan 1.90 meter nuttig kon zijn in 1B, met uitzicht op de A-ploeg. Tijdens de medische testen werd echter myocarditis vastgesteld, een ontsteking van de hartspier. De cardioloog maakte meteen duidelijk dat het ernstig was."

De diagnose bracht zijn wereld aan het wankelen. Lars, die zijn jeugdopleiding genoot bij Club Brugge en ervaring opdeed bij Brighton & Hove Albion en St. Johnstone, had zijn leven volledig gericht op een carrière als profvoetballer.

“Ik heb altijd gezond geleefd en alles opzijgezet voor het voetbal. En dan hoor je dat je niet alleen moet stoppen met topsport, maar zelfs recreatief niet meer in competitie mag spelen. Dat was heel moeilijk te accepteren.”

Na de eerste diagnose volgden uitgebreide onderzoeken in het UZ Gent en een consult bij een Engelse cardioloog die verbonden is aan Manchester City. “De Engelse arts dacht aanvankelijk dat ik misschien toch kon spelen, maar uiteindelijk bleek het risico te groot. Op dat moment besef je dat je gezondheid het allerbelangrijkste is. Hoe pijnlijk het ook was, ik had geen andere keuze.”

Lars kijkt met gemengde gevoelens naar het voetbal. Hoewel hij zijn broer Leander steunt, vermijdt hij het stadion. “Sinds die hartkwaal voel ik niet meer de drang om elk weekend te gaan kijken. Ik moedig Leander wel graag aan, maar de confrontatie blijft zwaar. Ik probeer nu mijn draai te vinden in een leven buiten het voetbal.”