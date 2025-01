Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Najar Rodriguez

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Najar Rodriguez

Andy Najar keerde terug naar zijn thuisland, maar niet voor lang... Voormalig Anderlecht-speler vond nieuwe uitdaging

Andy Najar keert terug naar de Verenigde Staten na een periode in Honduras en een verleden bij twee clubs in de MLS. De voormalige speler van Anderlecht zal zich aansluiten bij Nashville en opnieuw actief zijn in de Amerikaanse competitie. (Lees meer)