Andy Najar keerde terug naar zijn thuisland, maar niet voor lang... Voormalig Anderlecht-speler vond nieuwe uitdaging

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Andy Najar keert terug naar de Verenigde Staten na een periode in Honduras en een verleden bij twee clubs in de MLS. De voormalige speler van Anderlecht zal zich aansluiten bij Nashville en opnieuw actief zijn in de Amerikaanse competitie.

De supporters van Anderlecht zijn Andy Najar zeker niet vergeten. Hij droeg de kleuren van de Brusselse club tussen 2013 en 2020, waarbij hij tweemaal kampioen werd en ook een Belgische Supercup won. Bij zijn vertrek uit de hoofdstad ging de rechtervleugelverdediger naar Los Angeles FC in de MLS, als vrije transfer. Daar bleef hij een seizoen, voordat hij opnieuw als vrije speler tekende bij D.C. United, de voormalige club van Wayne Rooney waar nu Christian Benteke speelt. Andy Najar bleef in de MLS tot 23 januari 2024, toen hij zijn contract tekende om terug te keren naar zijn thuisland. Hij had zich namelijk verbonden aan CD Olimpia in Honduras. Andy Najar keert terug naar de MLS Zijn terugkeer naar zijn geboorteland leek definitief, maar dat is het niet. Want op 31-jarige leeftijd staat Andy Najar op het punt om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Volgens Amerikaanse mediaberichten, waaronder GiveMeSport, en ook de Hondurese journalist Alvaro De La Rocha, zal Najar deze winter terugkeren naar de MLS en zich aansluiten bij Nashville, de 13e van de 15 teams in de Eastern Conference vorig seizoen en dus al vroeg uitgeschakeld in de reguliere competitie. Volgens dezelfde bronnen was er ook interesse van andere Amerikaanse en Europese clubs, maar het is Nashville dat de voorkeur kreeg van de voormalige Paars-Witte speler, wiens carrière behoorlijk werd gehinderd door meerdere blessures. 🇭🇳🟡 Bronnen: Nashville SC werkt aan een deal om verdediger Andy Najar van CD Olimpia te tekenen. @AlvaroDLaRocha bracht het als eerste naar buiten.



Najar, 31, keert terug naar de MLS. Er was interesse van andere clubs in Amerika en Europa, maar Nashville heeft het voor elkaar gekregen. Een goede aanwinst voor NSH. pic.twitter.com/TjNn66UbxS — Tom Bogert (@tombogert) 8 januari 2025