'Vertrek van Zeno Van den Bosch bij Antwerp opnieuw stapje dichterbij'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Speelt Zeno Van Den Bosch begin februari nog voor Antwerp? Het is een vraag die de hele maand januari wellicht zal blijven spelen.

De interesse voor Zeno Van Den Bosch blijft groot. De speler van Royal Antwerp FC geniet al sinds vorige zomer de nodige interesse van verschillende clubs, vooral uit Duitsland.

In augustus wou Mönchengladbach hem op Deadline Day binnenhalen, maar omdat een uitgaande transfer van de Duitse club aansleepte, kwam het er uiteindelijk niet van.

Het Nieuwsblad schrijft vandaag dat de Duitse middenmoter denkt om Van Den Bosch binnen te halen. Dat zou nu al kunnen, maar het ziet er meer naar uit dat het een move voor volgende zomer wordt.

Van Den Bosch gaf zelf eind vorig jaar ook al aan dat hij het liefst van al het seizoen wil uitspelen bij The Great Old, om dan in de zomer te vertrekken.

Van Den Bosch heeft nog een contract tot midden 2026 op de Bosuil. Bij Mönchengladbach is hij één van de toptargets, maar ook Wolfsburg en Stuttgart tonen interesse.