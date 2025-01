'KV Mechelen gaat voor tweede verdedigende versterking met reeds verleden in België'

KV Mechelen heeft na Stephen Welsh zijn oog laten vallen op nog een verdedigende versterking, zo meldt Afrik-Foot. Het gaat om Aboubacar Lô, een 25-jarige centrale verdediger van het Franse FC Metz.

De Senegalees is aan een sterk seizoen bezig en trekt de aandacht van meerdere clubs, waaronder Malinwa, Servette Genève en SC Braga. Met een aflopend contract op 30 juni biedt dit een unieke kans voor geïnteresseerde clubs om hem in januari binnen te halen.

Lô heeft de afgelopen weken zijn waarde bewezen bij Metz met vier opeenvolgende basisplaatsen, waaronder drie in de Ligue 2 en één in de Coupe de France. Zijn snelheid en vermogen om op te bouwen vanuit de defensie worden geprezen door zijn coach Stéphane Le Mignan, die hem de meest complete centrale verdediger van de selectie noemt.

Voor KV Mechelen zou Lô een welkome versterking zijn. De club zoekt naar defensieve stabiliteit en heeft weinig overschot in dat compartiment.

In het verleden kreeg Lo minder kansen, waaronder een periode bij RFC Seraing in de Challenger Pro League. Dit seizoen lijkt hij echter zijn potentieel volledig te benutten.

De interesse in Lô is breed, maar KV Mechelen hoopt hem te overtuigen van een toekomst in België. De Senegalees heeft al ervaring met het Belgische voetbal, wat zijn aanpassing kan vergemakkelijken. Daarnaast biedt Malinwa hem mogelijk een kans om op regelmatige basis te spelen in een competitieve omgeving.