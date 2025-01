Wouter Vrancken legt de rauwe realiteit van de KAA Gent-transfers op tafel: "Of dat voldoende is?"

KAA Gent is op zoek naar de nodige versterking. Alleen is lang niet duidelijk wat er binnen de mogelijkheden ligt.

Een spits binnenhalen lijkt de allergrootste zorg van KAA Gent en Wouter Vrancken. Zeker na de blessure van Max Dean is de nood bijzonder hoog.

“Ik hoef er intern niet op te hameren, want iedereen is zich ervan bewust dat we een spits nodig hebben”, zegt Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

En die komt er liever vandaag dan morgen. “Hoe sneller, hoe liever, want deze maand spelen we al belangrijke matchen. Alleen heb je dat niet altijd in de hand. Je wil ook dat het best mogelijke profiel erbij komt.”

De naam van Dante Vanzeir viel al, net als die van Rwan Cruz van Ludogorets en ook Adriano Bertaccini van STVV. Maar de Buffalo’s willen geen vijf miljoen euro op tafel leggen.

En er is nog meer voor Vrancken. “Of een spits halen deze winter voldoende is? Wel, ik denk dat we ook op andere posities nog wat kunnen gebruiken. Alleen zitten we in een economische realiteit. Als er iemand bij komt, moet die er ook meteen kunnen staan.”