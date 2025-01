Johan Boskamp geeft de reden waarom KRC Genk zal meespelen voor de landstitel

KRC Genk begon sterk aan het seizoen. Ondertussen is ook Club Brugge helemaal op toerental geraakt.

Wie wordt de nieuwe landskampioen in de Jupiler Pro League? Het is een vraag waarop er op dit moment nog verschillende antwoorden te horen zijn.

KRC Genk is nog steeds de leider in de Jupiler Pro League, maar Club Brugge lijkt ook helemaal klaar om bovenin mee te draaien. Het belooft nog spannend te worden.

Al rijst natuurlijk de vraag of de Limburgers de strijd tot het bittere einde zullen kunnen voeren. De start van 2025 was alvast geslaagd voor de troepen van Thorsten Fink, met een riante bekeroverwinning tegen STVV.

“Voor STVV zijn er leukere manieren om het nieuwe jaar in te zetten, ook al was het ‘maar’ in de beker. Genk lijkt zijn goede vorm van voor de winterstop gewoon door te trekken”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

En dan mag het woord landskampioen ook vallen. “Als ze dit niveau aanhouden, zie ik ze meestrijden voor de titel. Zeker omdat ze deze winter niemand moeten verkopen. In de voorbije jaren was dat altijd nodig om de rekeningen te doen kloppen.”