Ex-speler onverbiddelijk over Beerschot: "Een lege doos zonder serieuze investeringen"

Beerschot is weer in het nieuws. De Antwerpse derby tegen Antwerp is in aantocht, maar de toekomst van Beerschot lijkt een stuk minder zeker. Patrick Vervoort icoon van de club baart zich zorgen over de huidige situatie van Beerschot.

Beerschot heeft dit seizoen te maken met een aantal moeilijke omstandigheden. Na een verlies van 4-0 tegen Antwerp leek het seizoen verloren, maar de club herstelde zich knap met dezelfde spelerskern. Vervoort erkent de veerkracht van het team, maar maakt zich zorgen over de toekomst. “Beerschot heeft geen degelijk stadion, geen trainingsvelden, en een spelerskern die niet meer dan twintig miljoen euro waard is. Wie wil daar vijftien miljoen euro in steken?”, vraagt hij zich af in de Gazet van Antwerpen. De kritiek van Vervoort op de situatie van Beerschot is hard. Hij vergelijkt de club met een “lege doos”, waar geen serieuze investeringen in infrastructuur of spelers zijn gedaan. Een van de grootste zorgen is het Olympisch Stadion, dat Vervoort als een “drama” omschrijft. Hij haalt de Bengaals vuuractie van de fans als voorbeeld van de sfeer in het stadion. “Als ik naar de Bosuil ga, fleur ik op. Daar zie je wat een gezellig, sfeervol stadion moet zijn. Beerschot heeft dat niet. Het Olympisch Stadion is niet meer te doen”, besluit Vervoort.





