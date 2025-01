Marc Degryse ziet dat JPL-club nederlaag van afgelopen weekend aan zijn eigen fans te danken heeft

Er waren afgelopen weekend enkele incidenten in verband met pyrotechnisch materiaal. Tijdens de Antwerpse derby, maar ook bij Charleroi-Union.

Tijdens een Antwerpse derby is het ondertussen al te verwachten dat er gebruik zal worden gemaakt van pyrotechnisch materiaal, wat het natuurlijk helemaal niet goed praat. Bij Charleroi-Union was de reden moeilijker te achterhalen.

De Zebra's namen het thuis op tegen Union SG, en dat begon zeer vlot. Het zag er al snel goed uit voor de thuisploeg, die na 13 minuten al op voorsprong kwam te staan. Niet veel later werd de wedstrijd kort onderbroken nadat thuisfans pyrotechnisch materiaal gebruikten.

Kort na de rust, nog steeds bij een 1-0 voorsprong, gebeurde dit opnieuw. Deze keer werden de spelers naar binnen gestuurd: laatste waarschuwing voor de match definitief gestaakt zou moeten worden.

Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen, maar de Charleroi-spelers waren behoorlijk van slag. En dat valt te begrijpen, want waarom gebeurt dit in godsnaam, bij een voorsprong dan nog. Later won Union nog met 1-2.

Marc Degryse snapt er in ieder geval niets meer van. "Hoe bestaat het dat fans hun eigen team uit het ritme halen door vuurwerk af te steken?", vraagt hij zich af bij Het Laatste Nieuws. "Dat is wat de spelers van Charleroi overkwam, terwijl ze tegen Union op voorsprong stonden. Ze raakten het noorden kwijt en zo ging Union met de punten lopen."

"Over miserie gesproken... Ook in het Antwerps derby was het van dat. Ik zag de politie wel strandballen afnemen, maar geen Bengaals vuurwerk - hoe ironisch. Wie het voetbal zo verpest, mag je geen echte supporters noemen", besluit hij.