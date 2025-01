Tijd om een prijs te pakken voor Genk: Analist ziet "sterk signaal" van Thorsten Fink

KRC Genk heeft het voorbije weekend een moeilijke klip omzeild. Met zijn tienen werd gewonnen van OH Leuven.

Na de rode kaart na amper vijf minuten van Matte Smets leek KRC Genk een vogel voor de kat. Maar de ploeg rechtte zijn rug en trok de overwinning over de streppe.

“Na vier jaar is het nog eens tijd om te oogsten”, zegt analist Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg. Hij zag dat de Limburgers de vruchten plukten van de korte winterstage.

“Wat ik vooral onthou van deze wedstrijd is de rust en de volwassenheid die Genk uitstraalde. Ze speelden bijna een volledige wedstrijd met een mannetje minder, maar toch trokken ze die zege over de streep”, klinkt het.

Met ook heel veel jonge gasten op het veld, zoals Penders, Karetsas, Bonsu Baah, Bangoura en Adededji-Sternberg. “Chapeau hoe zij met die situatie zijn omgegaan. Op deze manier gaan ze snel volwassen worden.”

Bovendien zit het volgens Wijnants heel erg goed in de kleedkamer. “Fink zegt niet alleen dat hij zijn volledige selectie nodig heeft, hij voegt de daad ook bij het woord. Kijk naar die driedubbele wissel in de 69e minuut. Dat is een sterk signaal voor je invallers.”