Westerlo beloften starten 2025 sterk, samenwerking met A-kern van cruciaal belang

De beloften van Westerlo begonnen het nieuwe jaar met een 1-0-zege op Torhout. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd net voor de rust gescoord door Hyacinth Okoro.

“Het was onze eerste wedstrijd in vier weken tijd, dus het is altijd belangrijk om snel weer in het juiste ritme te komen”, vertelde coach Wouter Hias in de Gazet van Antwerpen. Het was volgens de trainer een gelijkwaardige wedstrijd.

"Het had beide kanten op kunnen gaan", zei Hias. "We wisten dat we onze kansen moesten benutten en dat deden we goed. We hielden opnieuw de nul, net zoals tegen Sparta Petegem voor de winterstop. Als je geen doelpunt tegen krijgt, is één goal vaak genoeg om te winnen."

Met vijftien punten uit zeventien wedstrijden staat Westerlo voorlopig op de veertiende plaats. “Onze doelstelling is duidelijk: we willen ons behoud in de tweede afdeling verzekeren”, zegt Hias.

"We geloven erin en weten dat we kansen moeten grijpen. In de eerste maanden ging dat niet altijd goed, maar we leren van onze fouten. Onze verdediging is goed, we hebben de vijfde beste verdediging in de competitie."

Samenwerking met A-kern

Sommige spelers trainen ook met de A-kern en spelen voor de B-ploeg. “We hebben goede afspraken gemaakt en werken in functie van de A-kern. We willen spelers de kans geven door te stromen.”