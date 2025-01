Anderlecht heeft Huerta waarschijnlijk sneller nodig dan gedacht: "Ja, ik was een ster, maar ik had een grotere uitdaging nodig"

Anderlecht zou César Huerta wel eens sneller nodig kunnen hebben dan gedacht door de blessure van Francis Amuzu en de vormdip van Samuel Edozie. Al is het wel al anderhalve maand geleden dat hij nog een match speelde.

Niet dat hij donderdag direct in de basis zal staan, want zijn laatste match dateert van 1 december en hij trainde vandaag pas voor de eerste keer mee met de groep. "Ik ga heel hard werken en de rest is aan de trainer", reageerde de Mexicaan met een cliché antwoord.

Aangezien hij op de drie aanvallende posities kan spelen, is hij welgekomen, want ook Dreyer zit niet meteen in de vorm van zijn leven en door het ontbreken van Mario Stroeykens is er een gebrek aan creativiteit.

Thorgan Hazard zal ook nog tijd nodig hebben. Afhankelijk van het wedstrijdverloop zal hij zelfs donderdag mogelijk al tegen Antwerp een aantal minuten moeten opdraven. Maar hoe zal zijn aanpassing verlopen?

Hij komt wel terecht in een kleedkamer die voor hem klaarstaat en heeft al wat informatie ingewonnen. "Ochoa (ex-Standard) en Lisandro Magallan (ex-Anderlecht) hebben we wel het een en ander verteld. Ze zeiden dat het een competitieve league is en vooral ook sterk."

"Anderlecht is voor mij de perfecte volgende stap. Ja, ik was een ster in Mexico, maar ik wou een grotere uitdaging. De druk? Ik weet dat er een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders rust en die wil ik inlossen. Ik zie het als een 'challenge' om hier te slagen."

Al zal zijn aanpassing ook verder gaan dan enkel de tactiek en de taal. "Dat klimaat is hier wel wat anders dan in Mexico ja", lachte hij. "Dat is ook een uitdaging. Of ik de taco's al mis? Ik zal alles aan Mexico missen, maar ik probeer zoveel mogelijk te genieten van België nu."