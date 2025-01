Charleroi komt met uitgebreide reactie en onderneemt meteen actie nadat eigen 'fans' de boel om zeep hielpen

Charleroi heeft gecommuniceerd na de incidenten van afgelopen weekend. De club zal haar eigen fans straffen.

Een heel opvallend incident afgelopen weekend: Charleroi supporters zorgden ervoor dat de wedstrijd tegen Union SG twee keer moest worden stilgelegd na het gebruik van pyrotechnisch materiaal.

Dat terwijl hun club verrassend 1-0 op voorsprong stond tegen Union. Nadien leken de spelers helemaal van slag, zij begrepen ook niet waarom hun fans zoiets zouden doen.

Union scoorde nog twee keer nadat alle spelers naar binnen werden gestuurd en Charleroi verloor met 1-2. De club heeft nu zelf gereageerd.

De volledige reactie van Charleroi:

"Naar aanleiding van de verschillende onderbrekingen tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Union Saint-Gilloise, heeft de club, in samenwerking met de politie van Charleroi, de fanbegeleidingsdienst en de verantwoordelijken voor de veiligheid, een bijeenkomst georganiseerd om de gebeurtenissen te analyseren en de verantwoordelijken te identificeren."

"In afwachting van definitieve maatregelen heeft de club, in overleg met de bevoegde autoriteiten, besloten om voor de wedstrijd tegen KAA Gent op vrijdag 17 januari, in het kader van de 22e speeldag van de Jupiler Pro League, de supportersgroepen “Block 22” en “Storm Ultras 2001” te verbieden om mee te reizen."

"De club zal in de komende dagen communiceren over de langetermijnmaatregelen die worden genomen. Sporting wil een strikt beleid voeren om dit soort gedrag in de toekomst volledig uit te bannen, met als doel de veiligheid en het respect in het stadion voor al zijn supporters te waarborgen."