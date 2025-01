Dit is waarom AA Gent dringend op zoek is naar een doelpuntenmaker

AA Gent moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe spits na de zware blessure van Max Dean. De Engelse aanvaller scheurde op tweede kerstdag zijn kruisband, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Tegen Dender bleek nogmaals dat Andri Gudjohnsen als enige diepe spits vooralsnog te licht weegt. En dus moet er gedacht worden aan een oplossing.

Niet met de vinger wijzen

“Je mag niet met de vinger wijzen naar teamgenoten, maar het is wel zo dat er iets bij moet komen voorin", beseft Mathias Delorge bij Het Belang van Limburg ook maar al te goed waar het schoentje momenteel wringt.

"Het is ook al de derde keer dat we buitenshuis met 0-0 gelijkspelen, en dus ook drie keer dat je even goed had kunnen winnen, want we krijgen niet zoveel kansen tegen en worden ook zeker niet weggespeeld. Het is voor ons gewoon zo moeilijk om in het laatste deel van het veld iets bij elkaar te voetballen."

Dringend spits gezocht

En dus moet er een aanvaller bijkomen, al is dat natuurlijk nooit simpel - al helemaal niet in de wintertransferperiode. Gent zoekt naar een speler die de komende vier maanden meteen van waarde kan zijn.

Henrik Meister (huur, Rennes), Dante Vanzeir (NY Red Bulls), Rwan Cruz (Ludogorets) en Adriano Bertaccini (STVV) passeerden de voorbije dagen al de revue als mogelijke aanwinst. Tot op heden is er nog geen doorbraak in de zaak.