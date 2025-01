Er is er eentje die er met kop en schouders bovenuit steekt bij Club Brugge: "Daar zegt hij eigenlijk: dit niveau is te min voor mij"

Hans Vanaken heeft andermaal zijn klasse getoond tijdens de topper tussen Anderlecht en Club Brugge van afgelopen weekend.

De draaischijf van blauw-zwart zette de lijnen uit en was wederom een cruciale factor in het dominante spel van Club. De analisten blijven met verbazing kijken naar hoe goed hij wel is.

"Hij doceerde voetbal", aldus analist Filip Joos in het praatprogramma Extra Time. "Vanaken speelde soeverein, volledig in controle. Het is indrukwekkend hoe hij telkens de juiste keuzes maakt en zijn ploeg laat voetballen."

Ook Anderlecht-fan Sam Kerkhofs sloot zich aan bij de lofzangen. "Op televisie is hij al een geweldige voetballer, maar in het stadion zie je pas echt hoe fantastisch hij is." Hij had zelfs de indruk dat Vanaken na de wedstrijd nog een volledige match kon spelen. "Hij lijkt onvermoeibaar."

Joos pikte een actie van Vanaken uit als hét moment van de wedstrijd. "Daar zegt hij eigenlijk: dit niveau is te min voor mij. Als je dit doet, laat je gewoon zien dat je een klasse apart bent."

De lovende woorden culmineerden in een opvallende voorspelling van Joos: "Hij kan doorgaan tot zijn 38e." "Als Club Brugge zo goed blijft, blijft Vanaken de spil van hun succes", voegde Kerkhofs eraan toe. "Maar misschien is het net hij die Club Brugge zó goed maakt. Een kip-en-ei-verhaal."