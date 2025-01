OFFICIEEL: Dender pakt uit en rondt recordtransfer af

FCV Dender heeft zijn uitgaande recordtransfer afgerond. Jordy Soladio vertrekt naar Maccabi Petah-Tikwa.

FCV Dender heeft zijn grootste uitgaande transfer ooit gedaan. Daar heeft Jordy Soladio voor gezorgd, die de club heeft verlaten.

Hij trekt naar het Israëlische Maccabi Petah-Tikwa, dat volgens Het Nieuwsblad om en rond de 400.000 euro neerlegt voor de spits. Dat zorgt dus voor een record bij de ploeg uit Denderleeuw.

Soladio kwam in de zomer van 2023 aan bij de club, maar kon nooit echt een vaste basisspeler worden. Afgelopen seizoen stond hij 11 keer in de basiself en scoorde hij vier keer in 24 wedstrijden.

Dit seizoen liep het nog een pak minder. Aan het begin mocht hij enkele keren starten, maar na een schorsing wegens twee keer geel begon hij zelfs geregeld uit de selectie te vallen. In 14 wedstrijden scoorde hij één keer dit seizoen.