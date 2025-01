OH Leuven dicht bij broodnodige spits: Nederlandse topclub werkt mee aan huurovereenkomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven heeft een broodnodige versterking in de aanval bijna binnen. De club staat op het punt om de 20-jarige Lequincio Zeefuik te huren van het Nederlandse AZ Alkmaar.

Met het vertrek van Mickaël Biron beschikte OH Leuven met Chukwubuikem Ikwuemesi slechts over één volwaardige spits. Door de komst van Zeefuik krijgt coach Chris Coleman een extra optie in de voorhoede.

Lequincio Zeefuik werd in de winter van 2023 door AZ Alkmaar overgenomen van FC Volendam. Bij AZ speelde hij dit seizoen vooral voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

De Nederlander wordt volgens Het Laatste Nieuws gehuurd voor een half seizoen en moet de ploeg helpen om een ommekeer te bewerkstelligen in de strijd voor betere resultaten. De Leuvenaars staan momenteel elfde in de Jupiler Pro League.

Voor Zeefuik biedt de verhuurperiode een kans om zich opnieuw te bewijzen na een blessureperiode. Door blessure kwam de Nederlander dit seizoen niet al te vaak aan spelen toe.

Met de komst van Zeefuik hoopt OH Leuven beter te presteren in de competitie. De komende wedstrijden zullen laten zien of de nieuwe spits het verschil kan maken.