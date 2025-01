"Soms weet hij niet tegen wie we spelen": Loïc Lapoussin zorgt voor heel lastige situatie bij Union

De zaak rond Loïc Lapoussin verdeelt Union. Charles Vanhoutte heeft gesproken over hoe de kleedkamer zich voelt.

De afgelopen seizoenen kon Loïc Lapoussin zich enkele misstappen veroorloven zonder dat hij daar langdurig voor werd gestraft. Felice Mazzu, Karel Geraerts en Alexander Blessin keken daar door de vingers, zolang hij op het veld maar presteerde. Maar met Sébastien Pocognoli en zijn staf is die tolerantie verleden tijd.

De situatie is niet gemakkelijk voor de groep, die bekend is met het grillige karakter van Lapoussin en ziet dat de staf zich anders opstelt dan in voorgaande seizoenen.

Wie zal water bij de wijn doen?

Bij La Tribune bevestigde Charles Vanhoutte zijn ploegmaat een vrij unieke speler is. "Loïc is een topper. En technisch is hij een van de beste spelers met wie ik gespeeld heb. Maar er zijn ook minpunten: soms weet hij niet tegen wie we spelen... maar dat kan ook een kwaliteit zijn."

De zaak Lapoussin zorgt voor een zeer lastige situatie in Brussel. "Enerzijds moet de coach de kleedkamer managen. Anderzijds moet de kleedkamer zichzelf managen, ook onder de spelers. We kennen de kwaliteiten van Loïc, we hebben niet echt problemen met hem of zijn acties. Maar we begrijpen de kant van de coach, de staf en het management", besluit Vanhoutte.