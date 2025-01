Club Brugge-verdediger Brandon Mechele won al zes titels, de beker en vier supercups, maar er ontbreekt nog iets: "Het zou mooi op mijn palmares staan"

Club Brugge blijft indruk maken in de competitie. Blauw-zwart zal meestrijden voor de titel dit jaar, en zit ook nog in de Beker. Brandon Mechele zou de dubbel wel zien zitten, al wordt er nog niet over gepraat in de kleedkamer.

Club Brugge maakt het zijn tegenstander iedere week weer opnieuw moeilijk. Afgelopen weekend kon blauw-zwart nog met 0-3 winnen op het veld van Anderlecht.

Zo blijft Club in het spoor van leider Genk: de Limburgers tellen 45 punten en Club 44, Union SG dat derde staat heeft 34 punten. Ondertussen zitten ze in West-Vlaanderen al aan 16 wedstrijden zonder nederlaag.

"Van mij mag die reeks van ongeslagen wedstrijden duren tot eind mei", vertelde verdediger Brandon Mechelen bij Het Nieuwsblad. "Dat zou fantastisch zijn."

"Alle puzzelstukjes vallen nu een beetje in elkaar bij ons. Natuurlijk hebben we ook wedstrijden gespeeld waarin we wat geluk hadden. Maar het zit momenteel gewoon goed", gaat hij verder.

Mechele heeft al een goed gevulde prijzenkast: hij won de titel al zes keer, pakte de supercup vier keer en de Beker één keer. De dubbel heeft hij echter nog niet gewonnen.

"Het zou mooi op mijn palmares staan. Maar in de kleedkamer is dat nog geen thema. Het is nog te vroeg. Match per match, zoals we dat ook deze week doen. Zondag hebben we onze job gedaan op Anderlecht, nu willen we hetzelfde doen tegen Genk. Laat ons beginnen met woensdag een mooie uitgangspositie te boeken", besluit hij.