Een deal is dichterbij dan ooit! 'Zo liggen de kaarten op tafel als het over de toekomst van Kevin De Bruyne gaat'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomstplannen van Kevin De Bruyne zijn actueler dan ooit. De Rode Duivel beschikt immers over een aflopend contract bij Manchester City. Een akkoord is nooit dichterbij geweest.

Voor de duidelijkheid: witte rook is nog niet voor vandaag, morgen of zelfs deze maand. Kevin De Bruyne zal zich niet laten opjagen. En dat heeft een reden.

We schreven eerder al dat De Bruyne de voorkeur heeft aan een verlengd verblijf bij Manchester City. De onderhandelingen met The Citizens zullen dan ook nog even doorgaan.

In tussentijd heeft De Bruyne uiteraard ook op andere paarden gewed. Volgens de Amerikaanse media is een akkoord met San Diego FC dichterbij dan ooit.

De nieuwkomer in de Major League Soccer wil uitpakken met De Bruyne. En ook de middenvelder heeft is fan van de Amerikaanse filosofie en manier van leven.

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Desalniettemin is ook San Diego op de hoogte dat Manchester City dé troefkaart in handen heeft. Kunnen we besluiten dat er nog twee kanshebbers zijn om De Bruyne volgend seizoen op te stellen? Wellicht wel…