Manchester City heeft zelf de debatten geopend: 'Dit is het voorstel dat The Citizens hebben gedaan om Kevin De Bruyne in Manchester te houden'

De komende maanden moeten duidelijkheid scheppen over de toekomst van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel heeft keuzes te over, maar ook Manchester City gaat zich in de debatten mengen.

Laat ons héél duidelijk zijn: Manchester City en Kevin De Bruyne hebben wél al gepraat over de toekomst van de Rode Duivel. KDB is een icoon in het Etihad Stadium. The Citizens gaan onze landgenoot dan ook met het nodige respect behandelen.

Het Laatste Nieuws weet dat die gesprekken de komende weken zullen hervat worden. Manchester City hoopt De Bruyne nog even langer aan de club te binden. De aanbieding ligt (in grote lijnen) al klaar.

Het gaat om een contract voor één seizoen met optie op een bijkomende jaargang. Daarnaast bestaat de kans dat ook het project van New York City FC wordt besproken. Al zal het wel allemaal aan een verlaagd loon zijn.

De bal zal in het kamp van De Bruyne komen te liggen. Het is geen geheim dat de Rode Duivel een boon heeft voor de Verenigde Staten - San Diego FC wil hem naar de MLS halen - maar voetballen over De Grote Plas kan evengoed in de City Football Group.

Waar wil Kevin De Bruyne volgend seizoen voetballen?

Manchester City heeft alvast dé troefkaart in handen. Het gezin van De Bruyne is gevestigd in Manchester, terwijl de kinderen van KDB er school lopen en ingeschreven zijn in lokale sportclubs. Wil De Bruyne dat binnen enkele maanden al overhoop gooien?