Ervaringsdeskundige schat prestaties van Matz Sels in Premier League in: "In die omstandigheden is het allemaal héél straf"

Matz Sels. De naam van de Belgische doelman is sinds dit seizoen gekend bij elke Engelse voetbalfan. Ook gisteren was onze landgenoot alweer uitmuntend. Geert De Vlieger kijkt met open mond naar zijn prestaties.

Matz Sels 1 - 1 Liverpool FC

Overdrijven we? Misschien een beetje, maar Liverpool FC beet de tanden gisteren stuk op een uitmuntende Matz Sels. Nottingham Forest staat op een knappe tweede plaats in de Premier League. Onze landgenoot heeft een héél groot aandeel in die prestatie.

"Sels is op dit moment één van de beste doelmannen in de Premier League", aldus Geert De Vlieger in Het Laatste Nieuws. "Ik durf zelfs te stellen dat hij momenteel de beste keeper is. En ik kan je zeggen: de Premier League is een héél zware competitie voor een doelman."

De voormalige doelman van onder meer RSC Anderlecht en Club Brugge heeft recht van spreken. Tussen 2004 en 2006 lag De Vlieger onder contract bij Manchester City. Hij was er destijds de doublure van David James bij The Citizens.

"We mogen trots zijn op de prestaties van Sels", gaat De Vlieger verder. "Hij speelt iedere week tegen aanvallers van wereldklasse. Erling Braut Haaland, Mo Salah, Cole Palmer,... Ik vergeet er sowieso een paar."

Ik durf te stellen dat Matz Sels momenteel de beste doelman in de Premier League is

"Het gaat simpelweg enorm snel in Engeland", besluit De Vlieger. "Daar krijgen de doelmannen ook niet de bescherming binnen de vijfmeterlijn die elders wel vaker gegeven wordt. Het is héél straf dat Sels in die omstandigheden zo sterk presteert."